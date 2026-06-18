Maturità 2026, Tanasi(Codacons): “Se dopo il diploma l’unica prospettiva è fare la valigia il sistema ha fallito”

Nel giorno della prima prova scritta degli Esami di Maturità 2026, che coinvolge oltre 527 mila candidati in tutta Italia, il Codacons rivolge un messaggio ai maturandi e invita le istituzioni a guardare oltre l’esame.Per l’associazione, la maturità resta una tappa importante, fatta di emozione, attesa e sacrifici familiari. Ma il Codacons evidenzia che, per tanti ragazzi siciliani, il vero banco di prova arriverà dopo l’ultima prova, quando dovranno scegliere se restare, studiare, lavorare o cercare altrove quelle opportunità che spesso nel proprio territorio mancano.Secondo il Codacons, il tema delle nuove generazioni deve tornare al centro dell’agenda pubblica, perché scuola, università, lavoro, servizi, innovazione e accesso reale alle opportunità sono strumenti essenziali per contrastare la fuga dei giovani e valorizzare competenze, talento e merito.L’associazione sottolinea che il fenomeno assume una particolare rilevanza in Sicilia, dove molti giovani, dopo il diploma o la laurea, sono costretti a trasferirsi in altre regioni o all’estero per trovare opportunità professionali adeguate alle proprie competenze. Per il Codacons, questa emorragia rischia di impoverire l’Isola di energie, professionalità e capitale umano indispensabili per la sua crescita economica e sociale.”La maturità dura pochi giorni – spiega Francesco Tanasi, Segretario Nazionale Codacons – ma il vero esame comincia dopo. In Sicilia migliaia di giovani si diplomano con impegno e competenze, ma troppo spesso si trovano davanti a un bivio che non dovrebbero essere costretti ad affrontare. Una terra che forma i propri ragazzi e poi li perde non sta investendo sul proprio futuro. Se per costruire il proprio futuro un giovane siciliano è costretto a lasciare la Sicilia, allora il problema non riguarda i giovani, ma il sistema che non è riuscito a creare le condizioni per trattenerli”. – conclude Tanasi.