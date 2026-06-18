Il movimento Sommatino Vince: “La giustizia faccia il suo corso per una nuova alba di legalità”

Riceviamo e pubblichiamo nota dal movimento Sommatino Vince in merito alle recenti notizie di cronaca giudiziaria che coinvolgono il Comune di Sommatino.

Sommatino vive oggi un momento di profonda riflessione e di attesa. Le recenti notizie di cronaca giudiziaria, che vedono coinvolti i vertici dell’amministrazione comunale in una maxi inchiesta su presunti appalti e mazzette, segnano, per noi, l’inizio di una “primavera sommatinese”. È il momento in cui la coltre di nebbia che ha avvolto la gestione della cosa pubblica si dirada, lasciando spazio alla necessità ineludibile di verità e trasparenza. Il movimento Sommatino Vince ed Emilio Manao esprimono la massima fiducia nell’operato della Magistratura. Invitiamo gli inquirenti a proseguire le indagini con il massimo rigore. Il nostro auspicio è che ogni aspetto di questa vicenda venga chiarito fino in fondo, affinché non resti alcun dubbio sull’integrità delle istituzioni che rappresentano la nostra comunità. La legalità non è un optional, ma il fondamento su cui deve poggiare ogni azione amministrativa. Tuttavia, la città non può restare paralizzata in questo limbo di incertezza politica. La comunità di Sommatino ha bisogno di risposte immediate e di stabilità. Per questo, rivolgiamo un appello accorato alla Prefettura di Caltanissetta, affinché si faccia garante della continuità amministrativa.Chiediamo la nomina immediata di un Commissario Prefettizio che possa assumere la gestione corrente dell’Ente. È fondamentale che questa figura istituzionale intervenga prontamente per:Garantire la continuità: Gestire gli affari correnti e assicurare che i servizi essenziali per i cittadini non subiscano interruzioni.Monitorare i flussi: Procedere a un rigoroso controllo dei bandi, degli appalti e della gestione dei fondi pubblici, assicurando che ogni risorsa sia destinata esclusivamente al bene collettivo.Analizzare i bilanci: Verificare lo stato reale dei conti dell’Ente per fare chiarezza sulla salute finanziaria del Comune. La gravità della situazione impone un atto di responsabilità democratica. Chiediamo che si proceda, nel più breve tempo possibile, allo scioglimento del Consiglio Comunale. Invitiamo le autorità competenti, in accordo con la Regione Siciliana, a pianificare già da ora il percorso che dovrà condurre la cittadinanza a nuove elezioni, restituendo così ai sommatinesi la possibilità di scegliere, finalmente, una guida trasparente, capace e realmente al servizio del territorio. La primavera è appena iniziata, e noi saremo custodi vigili di questo percorso di rinnovamento. Movimento Sommatino Vince Emilio Manaò