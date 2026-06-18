Furto di ponteggi in un deposito edile nel Palermitano, due arresti

Due palermitani di 25 e 19 anni, entrambi già noti alle forze dell’ordine, sono stati arrestati dai carabinieri della Compagnia di Monreale per furto aggravato in concorso nell’ambito di un servizio di vigilanza radiocollegata. L’operazione è scattata dopo la segnalazione al 112 da parte di un imprenditore del danneggiamento del cancello d’ingresso della propria area di stoccaggio di materiali edili nella frazione di Pioppo. I due indagati sono stati bloccati mentre si allontanavano a bordo di un furgone, al cui interno i carabinieri hanno trovato circa cento tubi metallici per ponteggi, appena rubati dal deposito e restituiti all’imprenditore. Il gip di Palermo ha convalidato gli arresti, disponendo per entrambi l’obbligo di dimora. (Adnkronos)