Camion si ribalta a Ribera, muore agricoltore di 62 anni

In contrada Serralunga, vicino al fiume Magazzolo di Ribera (Agrigento) un agricoltore di 62 anni, Giuseppe Caternicchia, è morto in un incidente stradale. L’uomo era alla guida di un piccolo camion che si è ribaltato su una fiancata. Pare che la vittima abbia tentato di lanciarsi fuori dall’abitacolo nel disperato tentativo di salvarsi, rimanendo però incastrata tra lo sportello e il mezzo e morendo sul colpo. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, impegnati a liberare la salma dalle lamiere, i sanitari del 118, la polizia municipale e i carabinieri. I militari dell’Arma stanno raccogliendo le testimonianze di chi ha assistito al dramma per ricostruirne la dinamica. “Sono sconvolto, era una persona a me cara e molto conosciuta in città. La moglie è un’attivista del mondo del volontariato religioso e del comitato Pro Borgo Bonsignore – ha detto il sindaco di Ribera, Carmelo Pace – Lui era un grandissimo lavoratore di poche parole, una persona d grande valore umano”. (ANSA).