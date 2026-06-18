Caltanissetta. Suolo pubblico, agevolazioni dell’80% per tutto il 2026 per attività di intrattenimento all’interno dei dehors

Confermata la misura fiscale a beneficio delle attività produttive locali che intendono incentivare il movimento turistico e commerciale attraverso l’organizzazione di eventi di intrattenimento.

Con Delibera di Giunta n.68 del 17.06.2026, che ha fatto seguito alla Direttiva dell’assessore allo Sviluppo Economico Guido Delpopolo,l’Amministrazione ha rinnovato il forte segnale di vicinanza alle attività commerciali del territorio attraverso una drastica riduzione dei costi legati all’occupazione degli spazi pubblici.

I gestori dei locali di somministrazione di Caltanissetta avranno infatti la possibilità di beneficiare di una riduzione pari all’80% sulla tariffa ordinaria del canone patrimoniale. L’agevolazione è rivolta a tutti coloro che promuoveranno eventi e manifestazioni di carattere sportivo, artistico o culturale.

La finestra temporale coperta dal beneficio si estende dal mese di giugno fino al 31 dicembre 2026.

I progetti di intrattenimento dovranno prendere vita all’interno dei “Dehors” regolarmente autorizzati. Tuttavia, l’applicazione della tariffa agevolata non sarà automatica: l’effettivo ottenimento dello sgravio dell’80% rimane strettamente subordinato alla preventiva presentazione e alla successiva formale approvazione, da parte degli uffici comunali competenti,di un programma dettagliato delle attività che l’esercente intende mettere in campo.

“Un’iniziativa che permetterà di dare slancio al tessuto economico e sociale della città, on l’obiettivo di moltiplicare i punti di aggregazione, attrarre flussi turistici e offrire ai cittadini un ricco palinsesto di appuntamenti – ha commentato l’assessore allo Sviluppo Economico Guido Delpopolo.

Una misura che punta a valorizzare i mesi estivi e autunnali, caratterizzati dal rientro di numerosi concittadini dall’estero o da altre regioni d’Italia, trasformando la vivacità urbana in un motore di crescita imprenditoriale. L’animazione dei dehors non rappresenta solo un vantaggio per i singoli commercianti, ma si traduce in un beneficio collettivo, migliorando la capacità attrattiva e la promozione dell’intero territorio nisseno”.

La documentazione e la proposta del programma di intrattenimento per cui si richiede lo sconto dovranno essere trasmesse digitalmente allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) del Comune di Caltanissetta, tramite l’indirizzo PEC dedicato: suap@pec.comune.caltanissetta.it .