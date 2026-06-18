Ermal meta ad Enna per festa patronale il 2 luglio

Ermal Meta è l’artista ospite ad Enna in occasione della festa patronale del 2 luglio. Lo ha annunciato il sindaco Mirello Crisafulli nel corso di una conferenza stampa. Crisafulli ha annunciato che questa estate ad Enna grazie alla collaborazione gratuita del cantautore Mario Incudine ci saranno 24 spettacoli.

” Vogliamo riportare Enna al centro dell’interesse della Sicilia – ha detto Incudine. Il prossimo 7 luglio nell’ottica di rivitalizzare la città la università Kore celebrerà le laurea di medicina, primo laureati dell’ateneo, al castello di Lombardia. Tra gli artisti che saranno presenti ad Enna la poetessa Grazia Di Micheli, Alessio Bondì, liscio Romagna Reunion, quelli che un tempo erano i casadei