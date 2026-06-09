Scuola, dalla Regione 800 mila euro per educazione al teatro. Turano: «Continuiamo a innovare, sostenendo la crescita culturale dei ragazzi»

Diffondere la cultura teatrale tra i giovani promuovendo la partecipazione degli studenti siciliani agli spettacoli e alle attività performative: è l’obiettivo della circolare “Focus teatro”, pubblicata dall’assessorato regionale dell’Istruzione e della formazione professionale, che destina 800 mila euro a progetti mirati nelle scuole dell’Isola.

«Il governo Schifani continua a investire nella scuola siciliana per innovarla – afferma l’assessore all’Istruzione Mimmo Turano -. Questo intervento è pensato per invogliare i nostri ragazzi a partecipare a laboratori teatrali nelle scuole, ma anche ad assistere a rappresentazioni, festival e rassegne. È una misura articolata in due linee di azione: una dedicata a percorsi di educazione teatrale in senso stretto, l’altra alla partecipazione a uno spettacolo dal vivo. È uno strumento in più che diamo alle scuole per ridurre le disuguaglianze nell’accesso e nella fruizione della cultura, ma anche per contrastare la dispersione scolastica».

La circolare, inoltre, si propone di valorizzare il patrimonio artistico, culturale e linguistico della tradizione musicale e teatrale siciliana, favorendone il dialogo con innovazione e nuove tecnologie.

Le scuole statali e regionali di ogni ordine e grado con sede in Sicilia, che intendono partecipare al bando, potranno presentare una sola proposta progettuale e ottenere un finanziamento massimo di 25 mila euro.

Le domande dovranno essere inviate via pec entro il prossimo 30 giugno all’indirizzo dipartimento.istruzione@certmail.regione.sicilia.it

La circolare e tutti gli allegati sono disponibili sul portale istituzionale della Regione Siciliana a questo indirizzo.

