Scontro tra auto e bus sull’A18 Messina-Catania: morto 30enne, ferita la figlia piccola

Un 30enne ha perso la vita in un incidente avvenuto la notte scorsa sull’autostrada A18, Messina-Catania, nella galleria Taormina in direzione del capoluogo etneo. Sul posto è intervenuta la polizia stradale oltre a personale del 118. Secondo una prima ricostruzione, la vettura guidata dall’uomo, una Fiat Sedici, ha tamponato un autobus rimasto in panne prima dell’uscita dalla galleria. Nell’impatto la figlia piccola dell’uomo è rimasta ferita ed è stata trasportata dall’ambulanza del 118 al Policlinico di Catania, dove si trova ricoverata, ma non sarebbe in pericolo di vita. (ANSA). (Foto DirettaSicilia)