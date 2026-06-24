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Scontro tra auto e bus sull’A18 Messina-Catania: morto 30enne, ferita la figlia piccola

Redazione 3

Scontro tra auto e bus sull’A18 Messina-Catania: morto 30enne, ferita la figlia piccola

Mer, 24/06/2026 - 09:06

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Un 30enne ha perso la vita in un incidente avvenuto la notte scorsa sull’autostrada A18, Messina-Catania, nella galleria Taormina in direzione del capoluogo etneo. Sul posto è intervenuta la polizia stradale oltre a personale del 118. Secondo una prima ricostruzione, la vettura guidata dall’uomo, una Fiat Sedici, ha tamponato un autobus rimasto in panne prima dell’uscita dalla galleria. Nell’impatto la figlia piccola dell’uomo è rimasta ferita ed è stata trasportata dall’ambulanza del 118 al Policlinico di Catania, dove si trova ricoverata, ma non sarebbe in pericolo di vita. (ANSA). (Foto DirettaSicilia)

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