Caltanissetta, il Questore Giambra accoglie un nuovo funzionario della Polizia: il commissario Dario Lo Giudice assegnato alla Squadra Mobile

Questa mattina il Questore della provincia di Caltanissetta Marco Giambra ha accolto un nuovo funzionario della Polizia di Stato del ruolo commissario, assegnato dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza alla Questura di Caltanissetta. Si tratta del Commissario Dario Lo Giudice che al termine del 114° corso di formazione, ha giurato alla Scuola superiore di Polizia a Roma, alla presenza del Capo della Polizia, Direttore Generale della Pubblica Sicurezza Prefetto Vittorio Pisani. Il dr. Lo Giudice, 31 anni, laureato in Giurisprudenza, proveniente dai ruoli della Polizia di Stato, ha prestato servizio con la qualifica di Ispettore a Roma. Il dr. Lo Giudice è stato assegnato alla Squadra Mobile quale funzionario addetto. Il Questore Giambra ha dato il benvenuto al neoarrivato augurandogli buon lavoro.