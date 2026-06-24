Caltanissetta, nasce il Centro Studi Psicosociali “Giulio Alfredo Maccacaro”: il 26 giugno la presentazione

L’Associazione di Promozione Sociale “Noi per la Salute – Tina Anselmi” e la Delegazione Regionale della Società Italiana per la Promozione della Salute (SIPS) annunciano la costituzione del Centro Studi Psicosociali “Giulio Alfredo Maccacaro”, nuovo spazio di ricerca, formazione e approfondimento dedicato ai temi della salute, del benessere e allo studio dei fattori – non solo sanitari – che influenzano la qualità della vita delle persone e delle comunità. L’iniziativa nasce dalla sottoscrizione di un Protocollo d’intesa tra i due soggetti, accomunati anche in questa circostanza, dalla convinzione che la tutela della salute richieda un approccio integrato, capace di coniugare conoscenze scientifiche, partecipazione sociale, tutela dei diritti, attenzione per la prevenzione e per i bisogni delle persone. L’APS “Noi per la Salute – Tina Anselmi” opera, ai sensi del proprio statuto e della normativa vigente, per il perseguimento senza scopo di lucro di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, promuovendo la tutela del diritto alla salute, il sostegno ai pazienti e alle loro famiglie mediante attività di informazione, prevenzione, formazione e attraverso la costituzione di reti sociali.

La SIPS è impegnata nel promuovere in ogni ambito la cultura della salute, secondo i principi elaborati dall’Organizzazione Mondiale della Sanità, e sostiene la diffusione di conoscenze basate sulle evidenze scientifiche e sulle migliori prassi. Grazie al Centro Studi, istituito all’interno dell’APS “Noi per la Salute – Tina Anselmi”, saranno proposte attività di studio, ricerca, monitoraggio e formazione negli ambiti psicologico, pedagogico, educativoe sociale, contribuendo così alla produzione e alla diffusione di conoscenze utili al miglioramento delleattività, dei servizi e delle “politiche”, nella propspettiva di orientare l’offerta sociosanitaria sui bisogni e sullepriorità; saranno, infatti, realizzati progetti di ricerca psicosociale applicata, attività di analisi dei bisogniterritoriali, raccolta ed elaborazione di dati, rapporti tematici, seminari, iniziative formative e pubblicazioni scientifiche. Particolare attenzione sarà dedicata alla collaborazione con università, istituti di ricerca, entipubblici e organizzazioni del Terzo Settore, anche attraverso l’attivazione di tirocini formativi e di altri percorsidi crescita professionale per studenti e giovani ricercatori.L’APS “Noi per la Salute – Tina Anselmi” e la SIPS (Delegazione Regionale) concordano nel ritenereche il Centro Studi rappresenterà uno strumento per rafforzare la capacità di ascolto dei bisogni, ponendoliall’attenzione dei professionisti, delle istituzioni, dei portatori d’interesse e dei decisori; attraverso lacollaborazione scientifica e formativa, si ritiene inoltre che il Centro Studi favorirà il dialogo interdisciplinare eil collegamento con il mondo della ricerca e delle professioni sanitarie e sociali.In atto, questa la composizione del Centro Studi: Rosalia Burrafato, Giuseppe Lombardo, ClaudiaMarchese Ragona, Valentina Pantano. Il ruolo di Responsabile Scientifico sarà svolto da Piero Cavaleri,psicologo e psicoterapeuta.L’intitolazione del Centro Studi a Giulio Alfredo Maccacaro, biologo e medico, strenuo sostenitoredell’esigenza di avvicinare la scienza e l’assistenza sanitaria ai bisogni dei cittadini, rappresenta un richiamoai valori di una medicina attenta alla persona, ai contesti di vita e alle dimensioni sociali della salute;un’eredità culturale e scientifica che si ritiene continui a rappresentare un riferimento per la ricerca el’intervento psicosociale, saldamente ancorata a una visione della salute fondata sull’equità, sullapartecipazione e sulla tutela dei diritti.

Venerdì 26 giugno, alle ore 18:00, nella Sala Convegni dell’Ordine dei Medici – via Enrico Medi 1, Caltanissetta – si terrà la presentazione del Centro Studi Psicosociali “Giulio Alfredo Maccaro” con una conferenza stampa e l’incontro con gli operatori, le associazioni e le istituzioni. A introdurre i lavori sarà Piero Cavaleri, psicologo e Responsabile Scientifico del Centro Studi e di Giuseppe Pastorello, Presidente dell’APS “Noi per la salute”. La presentazione del gruppo di lavoro: Rosalia Burrafato, Giuseppe M. Lombardo, Claudia Marchese Ragona, Valentina Pantano. Conversazione con i proponenti e con gli operatori dell’informazione a cura di Michele Rizzo. Le conclusioni saranno affidate al presidente dell’APS “Noi per la salute – Tina Anselmi”.