Santa Caterina. E’ possibile presentare istanza per ottenere contributi al fine di abbattere le spese della mensa scolastica

SANTA CATERINA. Il sindaco Giuseppe Natale ha reso noto alla cittadinanza che è possibile presentare domanda per l’assegnazione di contributi finalizzati all’abbattimento delle spese sostenute dalle famiglie per il servizio di mensa scolastica.
Destinatari: famiglie con bambini di età compresa tra 3 e 6 anni che hanno frequentato la scuola dell’infanzia pubblica statale nell’anno scolastico 2025/2026.
Si invitano gli interessati a consultare attentamente l’avviso per conoscere requisiti, modalità e termini di presentazione della domanda.