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Santa Caterina. E’ possibile presentare istanza per ottenere contributi al fine di abbattere le spese della mensa scolastica

Redazione 1

Santa Caterina. E’ possibile presentare istanza per ottenere contributi al fine di abbattere le spese della mensa scolastica

Mar, 09/06/2026 - 22:13

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SANTA CATERINA. Il sindaco Giuseppe Natale ha reso noto alla cittadinanza che è possibile presentare domanda per l’assegnazione di contributi finalizzati all’abbattimento delle spese sostenute dalle famiglie per il servizio di mensa scolastica.

Destinatari: famiglie con bambini di età compresa tra 3 e 6 anni che hanno frequentato la scuola dell’infanzia pubblica statale nell’anno scolastico 2025/2026.

Si invitano gli interessati a consultare attentamente l’avviso per conoscere requisiti, modalità e termini di presentazione della domanda.

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