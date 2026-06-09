Ruba auto dell’Asp e si dà alla fuga, denunciata 31enne nel Trapanese

Ha rubato un’auto dell’Asp e si è data alla fuga. Per questo motivo i carabinieri di Mazara del Vallo, in provincia di Trapani, hanno denunciato per furto aggravato e ricettazione una donna di 31 anni. In particolare la donna, insieme a un uomo, che si sta cercando di identificare, ha rubato il mezzo, che era parcheggiato al Centro Diurno di Castelvetrano, dirigendosi in località Torretta Granitola in Campobello di Mazara consumando un secondo furto presso un ristorante del posto.Dopo l’intervento dei carabinieri i due si sono dati alla fuga finendo impantanati in un fondo agricolo adibito ad uliveto. La donna è stata però subito bloccata mentre l’uomo è riuscito a far perdere le proprie tracce.All’interno del veicolo sono stati rinvenuti: 12 pacchetti di sigarette, rubati all’interno del ristorante; un forno a microonde;una cedola carburante rubata all’interno degli uffici ASP.Quanto rinvenuto, unitamente all’auto rubata, è stato riconsegnato agli aventi diritto. (LaPresse)