Pupo alla Maturità, qui per affrontare nuovo sfide e per i miei genitori. ‘Ci tenevano che mi laureassi. Poi proseguirò con Scienze delle comunicazioni’

“Sono qui perchè mi spinge la voglia di nuove sfide come è nel mio carattere, nel mio dna, mi spinge anche la voglia di fare un regalo postumo ai miei genitori che ci tenevano che mi laureassi, è un grande stimolo anche questo. Ho raggiunto traguardi professionali e soddisfazioni e questo è un traguardo personale che ha il sapore di una sfida che mi dà tante motivazioni. Ho scelto Scienze Umane: è più nelle mie corde anche perchè vorrei continuare con una laurea in Scienza delle comunicazioni poichè si affrontano le tematiche dell’antropologia, la filosofia, la storia dell’arte, il mondo, la modernità la globalizzazione. Questo diploma servirà a me stesso per aumentare autostima e fiducia”. C

osì all’ANSA Enzo Ghinazzi in arte Pupo tra i maturandi che sta affrontando in queste ore l’esame di Stato. Dopo aver lasciato il liceo scientifico a 16 anni per dedicarsi alla musica, l’artista ha deciso di tornare sui banchi di scuola e diplomarsi presso l’Istituto Minerva di Roma.