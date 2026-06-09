Pascolo abusivo, 53enne picchia e dà fuoco a vicino 59enne: denunciato per tentato omicidio aggravato

Avrebbe picchiato e dato fuoco al vicino per litigi legati al pascolo abusivo. È l‘accusa contestata a un pastore di 53 anni di Noto che è stato arrestato dalla polizia per tentato omicidio aggravato, tentata violenza privata aggravata e percosse. Il provvedimento è stato convalidato dal Gip di Siracusa.

Secondo quanto ricostruito dagli agenti del commissariato di Noto e della squadra mobile di Siracusa, il 19 marzo scorso, nelle campagne alla periferia di Noto, l’indagato avrebbe percosso la vittima, un cinquantanovenne, e gli avrebbe gettato addosso del liquido infiammabile, dandogli fuoco, procurandogli gravi ustioni su gran parte del corpo. Inoltre, come riporta Live Sicilia, lo avrebbe minacciato di ulteriori rappresaglie nel tentativo di costringerlo a non denunciare l’accaduto.