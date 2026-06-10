Mussomeli, Prevenzione incendi.L’ordinanza del sindaco Nigrelli

MUSSOMELI – Al fine di tutelare l’incolumità pubblica, l’ambiente e il patrimonio boschivo, il Sindaco di Mussomeli, in qualità di autorità di Protezione Civile, ha emanato l’Ordinanza n. 38 del 05/06/2026 relativa alla prevenzione del rischio incendi e all’obbligo di manutenzione delle aree incolte. L’ordinanza risponde alla necessità di contrastare il pericolo derivante da rovi, sterpaglie e vegetazione spontanea che, con le elevate temperature estive, possono innescare roghi pericolosi per la sicurezza dei cittadini e dei beni materiali. Divieti Assoluti (dal 15 giugno al 15 ottobre 2026). In tutto il territorio comunale, durante il periodo di massimo rischio, è fatto divieto assoluto di: Accendere fuochi di ogni genere e bruciare stoppie o residui vegetali. Usare apparecchi a fiamma libera o elettrici che producano faville (come tagliametalli). Fumare o gettare fiammiferi e sigarette accese in aree a rischio. Esercitare attività pirotecnica o lanciare “lanterne volanti”. Transitare con autoveicoli su strade non asfaltate all’interno di aree boscate. Abbandonare rifiuti nei boschi o in discariche abusive. Obblighi per i proprietari e conduttori di terreni. L’ordinanza impone ai proprietari di fondi agricoli, giardini, aree incolte e cantieri di procedere alla ripulitura delle aree da stoppie, frasche e materiale infiammabile. In particolare è obbligatorio: Creare fasce di protezione (viali parafuoco) di larghezza variabile: almeno 10 metri per terreni generici, 15 metri per campi cerealicoli e incolti, e 5 metri per superfici boschive e pascolive. Curare le siepi e tagliare i rami che sporgono sulle strade, per non limitare la visibilità o il passaggio. Sanzioni e Segnalazioni: Le violazioni saranno punite con sanzioni amministrative che vanno da € 25,00 fino a oltre € 10.000,00 nei casi più gravi, oltre alle possibili conseguenze penali in caso di incendio colposo. La cittadinanza è invitata a collaborare attivamente segnalando immediatamente qualsiasi principio di incendio ai seguenti numeri: Vigili del Fuoco: 115; Corpo Forestale: 1515; Polizia Municipale: 0934/961214; Numero Unico di Emergenza: 112. Il Sindaco sottolinea che la prevenzione è un dovere civico fondamentale per la protezione del nostro splendido territorio