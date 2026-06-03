Mussomeli, insediata la nuova Giunta Comunale: giuramento e assegnazione delle deleghe



Questa mattina ha prestato giuramento la nuova squadra di assessori che affiancherà il Sindaco alla guida del Comune. Contestualmente al giuramento, il Primo Cittadino ha provveduto all’assegnazione delle deleghe per garantire l’immediata operatività della macchina amministrativa. La nuova Giunta risulta così composta:

Giuseppe Catania (Vicesindaco): Bilancio, Attività produttive (artigianato, commercio, servizi, agricoltura e turismo), Sviluppo economico, Marketing territoriale e internazionalizzazione, Politiche di coesione e Ufficio Europa.

Maria Bonomo: Cultura, Pubblica istruzione, Transizione digitale ed energetica. Salvatore Castiglione: Sport, Spettacolo e Protezione Civile.

Rosalia Morreale: Polizia municipale, Ambiente e Attuazione del programma. Giuseppina Schifano: Welfare, Politiche sociali, Pari opportunità e Politiche giovanili. Il Sindaco ha mantenuto per sé le deleghe relative a Personale, Urbanistica, Lavori Pubblici e Rigenerazione urbana.

“Ci attende un lavoro importante e di grande responsabilità — ha dichiarato il Sindaco —. Rivolgo a tutta la squadra i miei più sinceri auguri di buon lavoro, con la certezza che opereremo con il massimo impegno per il bene e lo sviluppo della nostra comunità”.