Mussomeli, Chiesa Madre e parrocchie mobilitate per la festa Corpus Domini. Alla Madrice “cantata dei fratelli”

MUSSOMELI – Vespri solenni sabato scorso nella chiesa madre, presieduti dall’Arciprete Padre Achille Lomanto con la presenza di don Salvatore Falzone e i fraticelli della Copiosa Redenzione. con la partecipazione delle Autorità Civili e Militari. Oltre ai confrati della Madrice, erano presenti anche le delegazioni confraternali di San Enrico, San Giovanni e del Santuario e i rappresentanti della Misericordia e dei Vigili del Fuoco. Durante la celebrazione dei Vespri, si è svolto il rito della cantata dei fratelli per coloro che hanno concluso l’anno di noviziato, (Vincenzo Messina Lo Manto, Salvatore Morreale, Giovanni Pistone, Francesco Sorce, Maria Ausilia Sorce, Michela Sorce), ricevendo dal Priore Salvatore Castello copia dello statuto dell’Arciconfraternita. Sono stati presentati anche i nuovi novizi: Giuseppe Diliberto, Emmanuel Genco, Maria La Greca, Maria Enza Mingoia, Giuseppe Morreale, Salvatore Morreale,, Noto Concetta, Salvatore Piazza, Salvatore Ricotta, Maria Concetta Seminerio, Vincenza Seminerio e Caterina Vaccaro. Successivamente, piazzale Madrice, si è trasformato in luogo di aggregazione dove il complesso musicale de “I Katematti” ha deliziato i presenti col loro repertorio in una cornice di fraterna convivialità.