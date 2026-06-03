Mussomeli, Arciconfraternita Madrice si prepara per la solennità del Corpus Domini. Varato il programma

MUSSOMELI – Si avvicina la festa per eccellenza dell’anno: la solennità del Corpus Domini, la tradizionale festa ‘u Signuri e la Chiesa Madre si prepara, con tutte le realtà ecclesiali annesse alla parrocchia, alle celebrazioni eucaristiche della ricorrenza. L’arciconfraternita del SS. Sacramento, guidata dal priore Salvatore Castello, con l’apposito Comitato festa composto da Tutuccio Barba, Calogero Calà e Antonio Minnella stanno curando l’aspetto organizzativo, collaborando attivamente con l’arciprete Padre Achille Lomanto., Intanto il programma diramato prevede il giorno della vigilia, sabato 6 giugno, a mezzogiorno sparo di 21 colpi a cannone, alle 18 santa messa e alle 19 celebrazione dei Vespri solenni. E’ prevista la “Cantata dei Fratelli”, presentazione dei novizi.. Domenica, 7 giugno celebrazione delle sante messe alle 9, 11, e 18,30; alle 18, corteo con le Autorità civili e Militari dal Municipio alla Chiesa Madre accompagnato dalla “Filarmonica “G. Puccini” di Mussomeli; alle 19, solenne processione del SS. Sacramento con la partecipazione dei Sacerdoti e Religiosi, Autorità Civili e Militari, Confraternite, Associazioni e Congregazioni. Le celebrazioni eucaristiche delle successive settimane, nelle chiese e parrocchie si svolgeranno nel seguente ordine: lunedì 8, alle 18,30 messa nella Chiesa Madre con il seguente percorso processionale; dal centro storico al Quartiere Rione e conclusione chiesa dei Monti; martedì 9, messa alle 18,30 Chiesa “Trasfigurazione” ; mercoledì 10 messa alle 18,30 Chiesa Cristo Re; giovedì 11, messa alle 19,30 Santuario Maria SS. Dei Miracoli; venerdì 12, messa alle 18,30 chiesa Sant’Enrico; sabato 13, messa alle 18,30 chiesa Madonna del Carmelo; Domenica 14, messa alle 19,30; domenica 21 messa alle 19,30 chiesa Santa Maria.