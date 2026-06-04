Morto meccanico 53enne rimasto schiacciato sotto un camion nel corso di un intervento di riparazione

Incidente sul lavoro a Trapani per un meccanico di 53 anni, Salvatore Consolatevi, morto al Civico di Palermo, dove era stato ricoverato dopo essere rimasto intrappolato sotto un camion nel corso di un intervento di riparazione. La tragedia si è consumata nella sua officina a Trapani. L’uomo stava operando sotto il veicolo quando il mezzo si è abbassato improvvisamente, travolgendolo. Scattati i soccorsi, sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, il 118 e i carabinieri.

Le condizioni del ferito sono apparse subito gravissime: dopo un primo trasporto al pronto soccorso del Sant’Antonio di Trapani, i medici hanno disposto il trasferimento d’urgenza all’ospedale Civico di Palermo, dove stamattina il cuore del meccanico ha cessato di battere.

I carabinieri hanno avviato un’indagine per ricostruire le cause del cedimento della struttura che sorreggeva il camion. Si tratta di accertare se siano stati rispettati i protocolli di sicurezza e cosa abbia determinato il crollo improvviso del supporto.