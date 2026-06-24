Mondiali: Messi festeggia i 39 anni, “in campo non penso a età”

Lionel Messi festeggia il suo 39mo compleanno in pieno mondiale e sui social sono arrivati gli auguri della Seleccion albiceleste: “Auguri Leo. L’uomo che ha cambiato la storia del calcio Mondiale”, si legge sui social, “buon compleanno capitano”. Mentre un’intera nazione si preparava a celebrarlo in attesa dell’ultima partita della fase a gironi contro la Giordania, nella notte tra domenica e lunedi’, l’attaccante ha postato un video che lo riprende ad allenarsi in palestra, con in sottofondo la canzone ‘Terra di Campioni’. “In generale non sto in campo pensando alla mia eta’, ma al piacere di giocare a calcio, e mi sento bene fisicamente”, ha raccontato la Pulce in un’intervista, Sono felice e desideroso di continuare a provare a vincere e dare il massimo senza guardare ai miei anni. Probabilmente il mio corpo cedera’ prima o poi, ma nel frattempo mi diverto ancora. Giocare e’ cio’ che amo, e si tratta di essere sempre al meglio delle mie capacita'”.