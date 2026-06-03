Salute

Migranti, 33 persone sbarcate a Pozzallo: 13 i minori

Redazione 3

Migranti, 33 persone sbarcate a Pozzallo: 13 i minori

Mer, 03/06/2026 - 09:55

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Concluso lo sbarco a Pozzallo per 33 persone di origine egiziana. Sono state messe in salvo all’alba di oggi dalla motovedetta Cp 311 che le ha soccorse a 74 miglia circa, a sud-sudest di Pozzallo. Tra i 33 salvati, tutti uomini, anche 13 minori. Doppio controllo medico a cura dell’Usmaf, sanita’ marittima, e dell’azienda sanitaria provinciale, con i medici Vincenzo Morello e Angelo Gugliotta. In banchina fondazione Migrantes. Nessuna criticita’ sanitaria rilevata; a conclusione delle procedure di sbarco i migranti sono stati trasferiti all’hotspot di Pozzallo per il completamento delle procedure di identificazione. (AGI)

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