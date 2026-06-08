L’incidente di via Vassallo, il giovane 16enne non c’è l’ha fatta: il suo cuore ha smesso di battere

CALTANISSETTA. E’ morto il giovane di 16 anni di Bompietro che era rimasto gravemente ferito in un drammatico incidente stradale avvenuto a Caltanissetta venerdì scorso.Andrea, purtroppo, non ce l’ha fatta e il suo cuore ha finito di battere gettando nello sconforto più cupo quanti lo conoscevano.

Il giovane, subito dopo l’incidente, era stato soccorso. Le sue condizioni erano da subito apparse gravissime. Ricoverato in Rianimazione, i medici hanno fatto quanto nelle loro possibilità per strapparlo alla morte, ma senza riuscirci. Troppo gravi le ferite riportate in quel tragico impatto tra un’autovettura e la motocicletta a bordo della quale c’era proprio il 16enne che oggi è spirato.

La notizia aveva destato grande apprensione e commozione in città, dove in tanti, negli ultimi giorni, si erano interrogati sulle condizioni di salute del giovane, sperando fino all’ultimo in un miglioramento. La sua scomparsa lascia oggi un profondo senso di tristezza e sgomento. L’intera comunità si stringe attorno alla famiglia in questo momento di immenso dolore. Alla famiglia giungano le più sentite condoglianze da parte della redazione de Il Fatto Nisseno e di tutti i lettori.