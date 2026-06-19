Libero Consorzio di Caltanissetta, al via i concorsi: dopo anni di attesa arriva la svolta per il rafforzamento dell’ente

Dopo anni di attese, carenze di organico e difficoltà legate al turnover del personale, il Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta compie un importante passo in avanti nel percorso di rafforzamento della propria struttura amministrativa. Sono state infatti fissate le date delle prove preselettive per due dei concorsi pubblici banditi dall’ente, segnando l’avvio concreto di un percorso destinato a portare nuove professionalità all’interno degli uffici provinciali.

L’appuntamento è fissato per l’8 luglio nei locali della palestra del Liceo Scientifico “Alessandro Volta” di Caltanissetta, dove si svolgeranno le prove per l’assunzione di un funzionario avvocato da destinare al Settore “Presidenza e Segreteria Generale” e di un istruttore tecnico per il Settore “Viabilità e Trasporti, Edilizia, Patrimonio Immobiliare e Protezione Civile”.

Si tratta di un passaggio particolarmente significativo per un ente che negli ultimi anni ha dovuto fare i conti con una progressiva riduzione del personale e con la necessità di garantire servizi sempre più efficienti ai cittadini. L’avvio delle procedure concorsuali rappresenta infatti una concreta opportunità di rilancio organizzativo e amministrativo.

Soddisfazione viene espressa dal presidente del Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta, Walter Tesauro. «Finalmente arriviamo a un momento molto atteso per il nostro ente – dichiara Tesauro –. La fissazione delle date delle prove rappresenta un traguardo importante e, allo stesso tempo, un punto di partenza per il rafforzamento della struttura amministrativa del Libero Consorzio. Dopo tanti anni si torna a investire concretamente sulle risorse umane, elemento indispensabile per garantire servizi sempre più efficaci ai Comuni e ai cittadini del territorio».

Il presidente sottolinea inoltre come il potenziamento dell’organico sia uno degli obiettivi prioritari dell’amministrazione provinciale. «Stiamo lavorando per costruire un ente moderno, efficiente e capace di rispondere alle sfide che abbiamo davanti. L’ingresso di nuove professionalità consentirà di migliorare l’attività degli uffici e di accelerare molti procedimenti amministrativi strategici per lo sviluppo della nostra provincia. È un segnale di fiducia verso il futuro e verso i tanti giovani professionisti che hanno scelto di partecipare ai concorsi».

Le domande pervenute confermano l’interesse verso le selezioni bandite dall’ente: 86 candidature per il posto di funzionario avvocato e 13 per quello di istruttore tecnico. Entrambe le procedure prevedono una fase preselettiva, seguita da una prova scritta e da una prova orale.

Resta invece da definire la data della preselezione relativa al concorso per quattro funzionari amministrativo-contabili, procedura che ha registrato un’adesione particolarmente elevata con 214 domande ammesse. Un dato che testimonia quanto il pubblico impiego continui a rappresentare una prospettiva professionale importante e quanto le opportunità offerte dal Libero Consorzio siano attese dal territorio.

Con l’avvio dei concorsi prende così forma una nuova fase per l’ente provinciale nisseno, chiamato nei prossimi anni a gestire sfide decisive in settori strategici come la viabilità, l’edilizia scolastica, la protezione civile e il supporto ai Comuni. Un percorso che passa inevitabilmente dal rafforzamento del capitale umano e dalla valorizzazione delle competenze professionali.