Marianopoli. Il sindaco Noto su distribuzione idrica: “Si può ipotizzare la distribuzione di una zona del paese per il 20 giugno”

MARIANOPOLI. E’ in corso l’approvvigionamento al serbatoio idrico di Marianopoli. Se tutto procede senza nuove rotture, si può ipotizzare la distribuzione di una zona del paese per domani in mattinata.

E’ quanto ha sostenuto il sindaco Salvatore Noto a proposito della situazione idrica che, al momento, si registra nel piccolo Comune dell’entroterra nisseno. Lo stesso primo cittadino ha assicurato che terrà aggiornata la cittadinanza non appena avrà notizie più precise.

Ho inoltre comunicato agli enti competenti il disagio della nostra comunità che “deve” trovare soluzioni strutturali capaci di interrompere questa paradossale situazione. Continueranno ad essere presenti le autobotti di Caltaqua nelle due zone del paese.