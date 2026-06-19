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Caltanissetta. Dipendenze da droghe, martedì 23 giugno c’è “DesTEENazione”, incontro aperto ai giovani e alle famiglie

Redazione 1

Caltanissetta. Dipendenze da droghe, martedì 23 giugno c’è “DesTEENazione”, incontro aperto ai giovani e alle famiglie

Ven, 19/06/2026 - 15:26

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CALTANISSETTA. Un incontro tra giovani, educatori e istituzioni per riflettere sul tema delle dipendenze da sostanze e traffico illecito di droghe si svolgerà martedì 23 giugno, dalle 18 alle 20, nello spazio multifunzionale DeesTEENazione di via Cittadella.

L’incontro, aperto alla cittadinanza, è stato proposto dall’Assessore alle Politiche Sociali del Comune di Caltanissetta Ermanno Pasqualino e curato da Casa Rosetta con la partecipazione del Dipartimento di Salute mentale dell’Asp di Caltanissetta. Un momento di approfondimento e riflessione nella settimana in cui ricorre la giornata internazionale contro l’abuso di droga e il traffico illecito strutturato con la formula del “world cafè”.

“Mettersi in gioco e proporre la propria idea” è proprio alla base della formula del world cafè, un ambiente nel quale ciascuno può fare la differenza semplicemente esprimendo il proprio pensiero.

I focus della giornata saranno sull’uso e abuso per decodificare il rapporto con le sostanze; l’individuazione dei “campanelli d’allarme e dei superpoteri” con l’intento di mappare i rischi e costruire la protezione.

Introdurranno il world cafè l’assessore comunale ai servizi sociali Ermanno Pasqualino, il direttore del DSM dell’Asp Massimo Cacciola e il presidente di Casa Rosetta Giorgio De Cristoforo. La discussione sarà condotta da collaboratori di Casa Rosetta che guideranno i presenti per raccogliere il punto di vista dei giovani sull’abuso di sostanze, sul rapporto con i servizi del territorio e su cosa è possibile in termini di prevenzione del fenomeno.

Il progetto DeesTEENazione, condotto nell’omonima struttura e per il quale il Comune di Caltanissetta ha ottenuto un finanziamento su fondi del Pnrr, è curato anche dal Consorzio Sol.Co, dalla Cooperativa Sociale La Salute, dalla Cooperativa Sociale Gaia, dalla Caritas e dall’ente di formazione MyEAP. Al suo interno, si realizzano non soltanto convegni ma anche iniziative di aggregazione e supporto educativo, educativa di strada, esperienze trasformative di utilità sociale e partecipazione, supporto psicologico alle famiglie ed alle persone adolescenti dagli 11 ai 21 anni.

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