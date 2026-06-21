Italia. Scontro cruento, muore anche la neonata di due mesi

Dopo il papà è morta anche la figlia. Una neonata, appena due mesi. Si aggrava il bilancio nel dramma che si è consumato venerdì mattina sulla Statale PONTINA, al chilometri 73, nel comune di Latina. Le condizioni della piccola sono apparse sin da subito gravissime. Rianimata sul posto è stata trasferita in eliambulanza all’ospedale pediatrico Bambino Gesù di Roma. Resta in gravi condizioni anche la mamma, che si risulta tra i cinque feriti nello scontro che ha coinvolto tre mezzi.

Il 50 enne indiano Singh Harpreet residente a Terracina, era al volante della Nissan Qashqai, che avrebbe invaso la corsia opposta scontrandosi prima con una Suzuki con a bordo tre anziani e poi con un carroattrezzi. Oltre alla moglie della vittima, feriti in codice rosso i tre anziani e il conducente del carroattrezzi, che ha riportato la frattura del femore. La dinamica dell’incidente è in fase di ricostruzione da parte degli agenti della Polizia Stradale. Al vaglio anche i telefonini.