Salute

Italia. Scontro cruento, muore anche la neonata di due mesi

Redazione

Italia. Scontro cruento, muore anche la neonata di due mesi

Dom, 21/06/2026 - 19:37

Condividi su:

Dopo il papà è morta anche la figlia. Una neonata, appena due mesi. Si aggrava il bilancio nel dramma che si è consumato venerdì mattina sulla Statale PONTINA, al chilometri 73, nel comune di Latina. Le condizioni della piccola sono apparse sin da subito gravissime. Rianimata sul posto è stata trasferita in eliambulanza all’ospedale pediatrico Bambino Gesù di Roma. Resta in gravi condizioni anche la mamma, che si risulta tra i cinque feriti nello scontro che ha coinvolto tre mezzi.

Il 50 enne indiano Singh Harpreet residente a Terracina, era al volante della Nissan Qashqai, che avrebbe invaso la corsia opposta scontrandosi prima con una Suzuki con a bordo tre anziani e poi con un carroattrezzi. Oltre alla moglie della vittima, feriti in codice rosso i tre anziani e il conducente del carroattrezzi, che ha riportato la frattura del femore. La dinamica dell’incidente è in fase di ricostruzione da parte degli agenti della Polizia Stradale. Al vaglio anche i telefonini.

Primo Piano

il Fatto Siciliano

Cronaca

banner italpress istituzionale banner italpress tv

Attualità

Politica

Rassegna Stampa

Dalla Provincia

Necrologi di Caltanissetta