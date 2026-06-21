Delia. In arrivo finanziamento di oltre 2 milioni di euro per l’efficientamento energetico della scuola elementare “Giovanni XXIII”

DELIA. In arrivo a Delia un finanziamento per l’efficientamento energetico della Scuola Elementare “Giovanni XXIII” di euro 2.379.028,19. Ad annunciarlo è stato il sindaco Gianfilippo Bancheri.
Il primo cittadino ha sottolineato: <Questo è il sesto finanziamento intercettato per gli edifici scolastici da parte dell’Amministrazione Bancheri>.
In totale con questo stanziamento l’amministrazione Bancheri è arrivata, solo per gli immobili di viale Europa, via Dolce e viale Sandro Pertini, a euro 8.316.850,59.