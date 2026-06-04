Iscrizioni chiuse per il 23° Slalom Automobilistico “Città Internazionale dei Marmi – Custonaci”: ottanta piloti al via

Custonaci – Sono circa ottanta i piloti che hanno risposto alla chiamata del 23° Slalom Automobilistico “Città Internazionale dei Marmi – Custonaci”, in programma il 7 giugno. Con la chiusura delle iscrizioni si delinea una griglia ricca e competitiva, a conferma dell’attrattiva che questo appuntamento esercita sugli appassionati di tutta la Sicilia. La gara, organizzata da Promoter Kinisia con il patrocinio del Comune di Custonaci, vale come terza prova del Trofeo d’Italia Sud e del Campionato Siciliano Slalom, con coefficiente 1.5. Una collocazione che alza la posta in palio e che spinge i concorrenti a giocarsi punti importanti già in questa fase del calendario. Il tracciato si sviluppa su 2,5 chilometri attraverso il territorio comunale, con barriere di rallentamento disposte lungo il percorso. Un disegno tecnico che premia la sensibilità di guida e la capacità di interpretare ogni curva contro il cronometro. Le operazioni prendono il via sabato 6 giugno a Cornino, dove dalle 15:30 alle 20:00 si svolgono le verifiche sportive e tecniche presso il Piazzale Cornino. I commissari controlleranno la rispondenza delle vetture agli standard di sicurezza richiesti, presupposto per una competizione regolare. Domenica 7 giugno si parte alle 9:00 con la ricognizione, seguita dalle tre manche che assegneranno i verdetti di giornata. Tutti i risultati e le classifiche saranno disponibili in tempo reale sul sito ufficiale www.kinisia.it, dove appassionati e addetti ai lavori potranno seguire lo svolgersi delle manche e gli aggiornamenti.