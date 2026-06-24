Influenza, pubblicata la circolare del ministero per la stagione 2026-27

È stata pubblicata la circolare del ministero della Salute con le raccomandazioni per la stagione influenzale 2026-2027. Nel documento la vaccinazione viene indicata come la forma più efficace di prevenzione dell’influenza e delle sue complicanze. Il vaccino antinfluenzale è indicato per tutte le persone a partire dai 6 mesi di vita e raccomandato per tutte le categorie a rischio che non hanno specifiche controindicazioni. I principali destinatari dell’offerta di vaccino antinfluenzale stagionale sono i bambini dai 6 mesi ai 6 anni, persone di età pari o superiore a 60 anni, le donne in gravidanza, gli operatori sanitari, nonché le persone di tutte le età con alcune patologie di base che aumentano il rischio di complicanze in corso di influenza. La circolare, rispetto al documento dello scorso anno, abbassa a 60 anni l’età per la raccomandazione dei vaccini potenziati e rimanda ad una successiva ed apposita circolare le indicazioni relative ai Sistemi di sorveglianza. Le raccomandazioni annuali per l’uso dei vaccini antinfluenzali in Italia sono elaborate dopo la revisione di una serie di aspetti, tra cui: l’impatto della malattia influenzale, i vaccini disponibili in Italia, le popolazioni target per la vaccinazione, le controindicazioni e precauzioni, le reazioni avverse, la campagna vaccinale e gli obiettivi di copertura della campagna di vaccinazione. La circolare è predisposta dal ministero della Salute in collaborazione con l’Istituto superiore di sanità, le Regioni e Province autonome, sentito il Consiglio superiore di sanità (Css) ed è disponibile sul sito salute.gov.it