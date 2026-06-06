Inaugurato il ‘Giardino Butterfly’ nel Parco di Torre del Lago

(Adnkronos) – E' stato inaugurato nel Parco della Musica e della Scultura che circonda il Gran Teatro all’aperto Giacomo Puccini di Viareggio-Torre del Lago il nuovo Giardino Butterfly, spazio recuperato e valorizzato dalla Fondazione Festival Pucciniano attorno al “Tensei”, opera monumentale del grande artista giapponese Kan Yasuda. Un pomeriggio molto partecipato, segnato dalla presenza di numerosi cittadini, rappresentanti delle istituzioni, artisti e frequentatori del Festival, che hanno voluto condividere un momento importante nel percorso di valorizzazione dei luoghi pucciniani e della cittadella della musica. All’inaugurazione erano presenti il sindaco uscente di Viareggio Giorgio Del Ghingaro, il presidente della Fondazione Festival Pucciniano Fabrizio Miracolo, il direttore artistico Angelo Taddeo, il vicepresidente della Fondazione Paolo Spadaccini e lo stesso Kan Yasuda, arrivato da Venezia, dove è attualmente protagonista alla Biennale Arte 2026 con il progetto espositivo “Isole del Silenzio”. Il Giardino Butterfly restituisce al pubblico un’area in passato utilizzata anche come zona di servizio e stoccaggio per le scenografie, e oggi trasformata in uno spazio di contemplazione e riflessione. Al centro del nuovo giardino si trova “Tensei”, l’opera di Yasuda che faceva parte dell’allestimento di Madama Butterfly per il Festival Puccini del 200 nell’ambito del progetto “Scolpire l’opera”, che negli anni ha contribuito a costruire un dialogo originale tra teatro musicale e arti visive. Il progetto di riqualificazione ha previsto la realizzazione di un nuovo tappeto erboso e l’inserimento di piante ed essenze compatibili con il contesto naturale del parco, capaci di evocare la delicatezza dell’estetica giapponese. Particolare attenzione è stata dedicata anche al rapporto con il lago di Massaciuccoli. Il risultato è un luogo raccolto in cui la scultura dialoga con la natura, con l’acqua, e la memoria di Puccini e il tema di Madama Butterfly, una delle opere più amate del compositore che la compose proprio in questi luoghi. Un nuovo spazio pensato anche per ospitare momenti musicali, incontri e attività culturali. Nel suo intervento, il sindaco uscente Giorgio Del Ghingaro ha ringraziato la Fondazione Festival Pucciniano e ha sottolineato il valore del lavoro svolto in questi anni per la cura e la valorizzazione dell’area del Gran Teatro, del Belvedere e dei luoghi pucciniani, riconoscendo nel Festival un presidio culturale fondamentale per Torre del Lago, Viareggio e per l’immagine stessa della città. L’inaugurazione si è conclusa con un momento musicale dedicato a Madama Butterfly, affidato al soprano Silvana Froli e al pianista Lorenzo Corsaro. Con l’apertura del Giardino Butterfly prosegue così il percorso di iniziative che accompagnano il pubblico verso il 72° Festival Puccini, in programma dal 17 luglio al 5 settembre 2026 al Gran Teatro all’aperto di Torre del Lago, con Turandot nel centenario dell’opera, Tosca, La bohème, Madama Butterfly e La fanciulla del West.

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