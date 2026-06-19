Il figlio si uccise, chiedono un risarcimento al ministero. Per i genitori, la scuola non intervenne per evitare atti di bullismo

Il figlio 15enne si uccise il 14 ottobre 2024 in un casolare di campagna a Senigallia (Ancona): ora i genitori di Leonardo Calcina hanno avviato un’azione civile, tramite l’avvocatessa Pia Perricci, contro il ministero dell’Istruzione per ottenere un risarcimento danni: sostengono che la scuola non intervenne nonostante i presunti atti persecutori e le umiliazioni subite dal ragazzo fossero “conosciute o comunque conoscibili dell’istituzione scolastica”.

Da un anno e mezzo i genitori di Leo, Francesco Calcina e Viktorya Ramanenka, cercano di conoscere i veri motivi che lo hanno spinto a togliersi la vita. Un gesto legato, secondo la famiglia, ad atti di bullismo che sarebbero avvenuti nel contesto scolastico di un istituto professionale cittadino quando la scuola era iniziata da un mese. Da qui la causa intentata contro il ministero. Alla base dell’iniziativa non c’è solo una questione di mancati controlli; secondo la famiglia “non sarebbero state adottate adeguate misure di prevenzione, vigilanza e protezione”. Sul fronte penale, i genitori si sono opposti tramite la loro legale alla richiesta di archiviazione: il gip del Tribunale per i minori di Ancona ha disposto nuovi accertamenti tecnici e il sequestro dei cellulari dei giovani coinvolti; si cercano, anche in chat e profili social, messaggi o altri elementi che possano confermare l’ipotesi di atti persecutori e istigazione al suicidio.

La sera del 13 ottobre 2024 il giovane si allontanò da casa dopo aver manomesso l’impianto di sorveglianza e prelevato la pistola del padre, agente di polizia locale. Fu il genitore a dare l’allarme: si pensò che Leo volesse vendicare le angherie subite e vennero allertate le scuole. Dopo ore di ricerche, il giorno dopo il giovane venne trovato morto suicida. La famiglia, per voce della legale, vuole “accertare tutte le responsabilità, fare piena luce su quanto accaduto e contribuire affinché queste tragedie non possano più ripetersi. La scuola deve essere un luogo di crescita, inclusione e sicurezza per ogni studente”.

I genitori di Leo e la loro avvocatessa hanno depositata una proposta di legge di iniziativa popolare per introdurre una disciplina unitaria del reato di bullismo: la pdl prevede misure di tutela immediata, effettiva, a favore delle vittime, e mira a introdurre strumenti di recupero e reintegrazione sociale per i prevaricatori, con percorsi educativi e rieducativi che coinvolgano anche il nucleo familiare.