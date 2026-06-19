Caltanissetta. Deliberati dall’Asp incarichi e assunzioni per psichiatria, anestesia e pronto soccorso

CALTANISSETTA. La Direzione Aziendale dell’Asp ha deliberato una serie di provvedimenti volti a potenziare il personale medico ed infermieristico nei vari presidi ospedalieri del territorio.

È stata deliberata l’assunzione a tempo indeterminato della Dott.ssa Giulia Pernaci nel ruolo di Dirigente Medico di Psichiatria. La professionista, già collocata al secondo posto nella graduatoria degli specializzandi (approvata con delibera n. 826/2026), ha ufficialmente conseguito il titolo di specializzazione, avviando così il proprio percorso strutturato all’interno dell’azienda.

In linea con le disposizioni normative vigenti in materia di reclutamento di medici in formazione specialistica sono stati conferiti 3 incarichi a tempo determinato di Dirigente Medico di Anestesia e Rianimazione:

• Dott.ssa Veronica Gaglio (iscritta al V anno di specializzazione presso l’Università degli Studi di Palermo) che presterà servizio presso il P.O. “Vittorio Emanuele” di Gela;

• Dott.ssa Gioacchina Martina Campione (IV anno di specializzazione) e Dott.ssa Ludovica D’Arpa (III anno di specializzazione), entrambe provenienti dall’Ateneo palermitano, che presteranno servizio presso il P.O. “Sant’Elia” di Caltanissetta.

Per far fronte a straordinarie e urgenti esigenze di servizio, sono stati conferiti 2 incarichi a tempo determinato di sostituzione (fino al rientro dei titolari) nel profilo di Collaboratore Professionale Sanitario (CPS) Infermiere:

• Dott.ssa Letizia Rumeo, assegnata al P.O. “Sant’Elia” di Caltanissetta.

• Dott.ssa Carla Rumeo, assegnata al P.O. “Vittorio Emanuele” di Gela.

Al fine di supportare l’attività dei Pronto Soccorso aziendali e garantire la continuità dei servizi d’emergenza, sono stati conferiti 3 incarichi libero-professionali a medici in quiescenza. Gli incarichi avranno validità fino al 31 dicembre 2026 e vedranno i professionisti così dislocati:

• Dott. Salem Abu Moamar presso il P.O. di Mazzarino;

• Dott. Rocco Trigona presso il P.O. di Gela;

• Dott.ssa Valeria Ventimiglia presso il P.O. di Mussomeli.

Il Direttore Generale Salvatore Ficarra “Grazie alla sinergia con le Università e all’utilizzo degli strumenti normativi a disposizione, immettiamo nuove forze sia nel settore dell’emergenza-urgenza sia nell’assistenza specialistica, con l’obiettivo prioritario di colmare la cronica carenza di personale medico e alleggerire il carico di lavoro dei reparti.”