Caltanissetta. Paolo Anzaldi (Spi Cgil): “Inaugurare Case di Comunità non basta, servono medici e infermieri; chiediamo incontro urgente con l’ASP”

CALTANISSETTA. Riceviamo e pubblichiamo nota della Cgil Caltanissetta del Segretario Generale Spi Cgil Caltanissetta , Paolo Anzaldi in merito alla richiesta della Cgil di un incontro con l’Asp.

“Inaugurazioni in pompa magna e i tagli del nastro non bastano più. Quando si parla di salute, soprattutto se si tratta delle fasce più fragili della popolazione, servono risposte concrete, servizi attivi e, sopra ogni altra cosa, il personale sanitario per far funzionare le strutture.

Come SPI CGIL di Caltanissetta, abbiamo inviato una formale e urgente richiesta di incontro al Direttore Generale dell’ASP, il Dott. Salvatore Lucio Ficarra. Al centro della sollecitazione sindacale c’è lo stato di attuazione del DM 77/2022 e il futuro della sanità territoriale nella nostra provincia.

Come sindacato dei pensionati, rappresentiamo la voce degli anziani, delle persone con disabilità e dei cittadini non autosufficienti ; parliamo di categorie fragili che, purtroppo, sono in costante aumento nel territorio nisseno. Per lo SPI CGIL, la cura e l’assistenza sanitaria di prossimità non sono semplici slogan, ma pilastri fondamentali del diritto costituzionale alla salute. Difendere la sanità territoriale significa difendere la vita e la dignità dei nostri cittadini più vulnerabili.

Con il PNRR ormai giunto alla sua fase conclusiva, in provincia sono state inaugurate le prime Case della Comunità e i primi Ospedali di Comunità. Strutture strategiche, nate per essere il punto di riferimento della presa in carico sociosanitaria dei cittadini.

Tuttavia, la preoccupazione dello SPI CGIL è che queste strutture rischino di rimanere “scatole vuote” se non supportate da adeguate risorse umane. Il DM 77/2022 parla chiaro: l’efficacia della nuova assistenza territoriale si fonda sul rispetto di rigidi standard di personale medico e sanitario.

Vogliamo capire se le assunzioni previste sono state fatte e se gli standard della normativa vigente sono realmente rispettati, sia per le Case sia per gli Ospedali di Comunità

Ci aspettiamo un riscontro celere da parte della direzione dell’ASP di Caltanissetta.

Il diritto alla salute non può attendere i tempi della burocrazia. Noi siamo pronti a fare la nostra parte, vigilando con fermezza affinché la sanità nissena sia finalmente all’altezza delle necessità dei più deboli”.

Il Segretario Generale Spi Cgil Caltanissetta , Paolo Anzaldi