All’asta la collezione privata di lettere di Giovanni Verga. Oltre 1.300 pezzi di corrispondenza personale e professionale inedita

Una testimonianza straordinaria della vita intellettuale, privata e amministrativa dello scrittore siciliano ad oggi inedita. Il 25 giugno Finarte porta in asta oltre 1.300 lettere di Giovanni Verga e familiari, datate dal 1893 al 1912. Un imponente archivio familiare, in possesso di uno studioso, costituito dalla corrispondenza inviata da Giovanni Verga al fratello Pietro Verga, anni 1893-1912, per un totale di 18 lettere, 6 cartoline e 3 telegrammi; ma soprattutto dall’enorme mole di corrispondenza inedita inviata dai fratelli e parenti a Giovanni Verga, oltre 1.300 lettere distribuite in 18 contenitori, il più corposo dei quali contiene 831 lettere inviate da Mario Verga a Giovanni tra il 1881 e il 1918.

La base d’asta è di 80mila euro. Un insieme importante di carte, lettere e documenti familiari che restituisce, con immediatezza e profondità, il legame di Verga con il suo tempo e con la sua rete di relazioni tra Sicilia, Milano e il panorama culturale europeo. Il fondo comprende oltre 150 lettere indirizzate allo scrittore, più di 45 comunicazioni da editori, teatri, circoli e istituzioni, centinaia di biglietti da visita, telegrammi, procure legali, appunti contabili e documentazione connessa anche alla sua attività pubblica e senatoriale. Ne emerge un archivio vivo, attraversato da voci e registri molto diversi: dalla lettera di ammirazione dello scrittore futurista Paolo Buzzi, che nel 1906 riconosce in Verga un maestro assoluto della letteratura italiana, fino alla missiva familiare e domestica di Agatina Boscarino, che nel 1910 gli invia la ricetta della “Torta Margherita”, firmandosi “comare”.

Due testimonianze lontanissime che convivono nello stesso fondo, restituendo la centralità dello scrittore come punto di riferimento culturale e umano. Questo materiale consente di leggere Verga non soltanto come autore canonico, ma come figura immersa in una rete continua di scambi, richieste, riconoscimenti e relazioni, che attraversano il mondo letterario e quello quotidiano. Ne emerge anche un importante spaccato della sua attività gestionale ed economica, utile a ricostruire la dimensione concreta del successo delle sue opere.