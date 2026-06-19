Delia, piccoli artisti crescono: all’Istituto Sant’Antonio Abate una mostra che educa attraverso l’arte

Nelle giornate scorse, la psicologa Claudia Montana è stata invitata ad offrire un contributo di riflessione alla sorprendente mostra d’arte che è stata inaugurata dalle Suore Francescane del Signore presso la scuola dell’infanzia dell’Istituto Sant’Antonio Abate di Delia.

In particolare il “Progetto Arte” ideato e coordinato magistralmente da Suor Chiara Stella Damiles, ha previsto la realizzazione di vere e proprie opere d’arte da parte dei bambini sull’esempio dei grandi capolavori della Storia dell’Arte internazionale facenti capo ad artisti del calibro di Klee, Van Gogh, Klimt, Kandiskij, Vermeer.

Ogni opera è stata corredata da un ritratto biografico dell’artista e dal suo movimento pittorico.

È stato interessante osservare la maestria e la creatività con cui i lavori sono stati eseguiti, ma è stato ancor più singolare ammirare gli obiettivi conseguiti in termini di sviluppo delle competenze emotive, relazionali, espressive che hanno sortito ampie ricadute positive sulla crescita cognitiva, affettiva e sociale dei bambini.

Grande entusiasmo e partecipazione è stata registrata anche da parte delle famiglie, accorse per vedere i “capolavori” dei loro figli e tributare il giusto riconoscimento alle insegnanti.

Una nota di merito va allo spazio dedicato al progetto di Educazione alla Cittadinanza il quale, attraverso la pittura e la tecnica del collage a muro, ha contribuito ad un’efficace rappresentazione dei diritti e doveri ai fini della formazione civica dei bambini, futuri cittadini del domani.

Un plauso dunque alle Suore Francescane del Signore per aver saputo valorizzare i talenti dei piccoli artisti in una valevole ottica d’inclusione, ascolto, cura e relazione.