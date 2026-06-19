Dalla terra alla tavola, a Castelluzzo il viaggio del gusto firmato Terr’eMare

San Vito lo Capo – Cucina lenta, scienza dell’alimentazione, artigianato gastronomico e musica dal vivo: dal 3 al 5 luglio Castelluzzo apre il suo Piccolo Villaggio del Gusto e si racconta a tavola.

C’è un angolo della Sicilia nord-occidentale dove, a luglio, terra e mare si incontrano a tavola. Castelluzzo, alle porte di San Vito Lo Capo, è il palcoscenico di Terr’eMare, l’evento ideato dall’ASC Castelluzzo in collaborazione con Slow Food Trapani e con il patrocinio del Comune di San Vito lo Capo. Conduce Giuseppe Scuderi.

Una piccola sagra, una conversazione tra chi coltiva, chi cucina, chi studia il cibo e chi lo mangia. Tre giorni che seguono un filo preciso: si parte dal piatto e dal gesto di chi lo prepara, si passa alla terra e alla scienza che lo rendono possibile, si arriva alla festa che lo celebra. Cooking show, talk e concerti accompagnano il percorso, sempre in un villaggio del gusto immerso nella natura.

Apre la rassegna un omaggio alle busiate al pesto trapanese, piatto identitario della Sicilia occidentale. Protagonisti di un cooking show a più mani saranno Hajer Aissi della Cantina Siciliana di Trapani (referente Slow Food), Nino Grammatico dell’Oasi da Paolo e Giovanni Torrente, chef di San Vito Lo Capo. A seguire, il cabaret di Alessandro Gandolfo e la musica di Atmosfera Blu, con i grandi successi senza tempo.

Se la prima sera celebra il piatto e le mani che lo creano, la seconda risale alla sua origine. Dalla cucina si torna alla terra. Al centro della seconda serata, un talk sull’agricoltura biologica e la salute nel piatto. Dialogano Giovanna Tranchida, biologa nutrizionista e fiduciaria Slow Food Trapani, con Rosaria Miceli dell’Azienda Agricola Bio Miceli e Giuseppe Sortino dell’Oleificio Bio Sortino di Buseto Palizzolo: una filiera che sceglie la terra e i suoi processi naturali, garanti del benessere. In chiusura, Radio Time 90 porta in pista il dance e il pop degli anni ’90.

La mandorla chiude il percorso, un viaggio che dai sapori della tavola conduce alle radici del territorio e al suo frutto più prezioso. La giornata conclusiva si apre con il raduno del Motoclub Falchi Ericini, tra i Club siciliani Vespe e Lambrette. Sul palco gastronomico la nutrizionista Eleonora Grammatico illustra le ricchezze della mandorla, prima che Pamela Leo della Pasticceria Capriccio lr trasformi in dolcezza pura. Gran finale con Jack & the Starlighters: rock, pop e rhythm & blues dal vivo.

Ogni giorno, dalle 19.30, il Piccolo Villaggio del Gusto accoglie i visitatori con degustazioni, produttori ed eccellenze locali.

