Cna Caltanissetta, la sede di Mussomeli accanto a cittadini e imprese: accesso facilitato alle prestazioni di assistenza fiscale e previdenziale

Caltanissetta – La sede di Mussomeli di CNA Caltanissetta a fianco di cittadini e imprese per soddisfare le esigenze dei singoli, imprenditori, pensionati e lavoratori. La sede, in Via Palermo n. 155, garantisce l’accesso facilitato alle prestazioni di assistenza fiscale e previdenziale: Servizi CAF CNA: Assistenza completa per la compilazione e l’invio telematico del Modello 730, del Modello Redditi (ex Unico), l’elaborazione dell’attestazione ISEE, il calcolo delle imposte comunali (IMU), i modelli RED e i bonus sociali. Patronato EPASA-ITACO: Consulenza specialistica e inoltro telematico delle pratiche relative alle pensioni di vecchiaia, anzianità, anticipata e reversibilità; gestione delle domande di disoccupazione (NASpI), pratiche per il riconoscimento dell’invalidità civile, dell’accompagnamento e dei benefici della Legge 104; tutela e assistenza in caso di infortuni sul lavoro e malattie professionali (INAIL), le domande per l’Assegno Unico. CNA insieme con gli imprenditori e gli aspiranti imprenditori. Offriamo la forza istituzionale di un network nazionale che conta oltre 620.000 imprese associate, di cui quasi 1.000 nella provincia di Caltanissetta, declinata sul territorio con la cura e l’attenzione di un partner locale. Più Artigianato (CRIAS): Agevolazioni destinate alle imprese artigiane siciliane con una dotazione di 108 milioni di euro. Permette un abbattimento del tasso di interesse o leasing fino all’80% per l’acquisto di macchinari e software, un contributo a fondo perduto del 35% in conto capitale per l’acquisto o ristrutturazione di immobili, e un 20% a fondo perduto per l’acquisto di scorte di materie prime. Capitale Umano (Tirocini e Apprendistato): Possibilità di inserire risorse in azienda a costi contenuti, tramite i tirocini formativi autofinanziati dall’azienda o di utilizzare l’apprendistato professionalizzante per formare i giovani beneficiando di rilevanti sgravi contributivi. Tutela e Assistenza legale: Tra i servizi offerti anche un’assistenza giuridica a 360° gradi rivolta alle imprese che operano nell’intero territorio provinciale ed in particolare nel cosiddetto Vallone e alla categoria dei consumatori offrendo anche consulenze personalizzate, informazioni e soluzioni innovative necessarie per lo sviluppo d’impresa. Il servizio sarà curato dagli avvocati Calogero Salamone e Rosalinda Di Piazza. Inoltre, per dare una risposta concreta ai giovani del territorio e a chi desidera avviare una nuova attività, CNA mette in campo l’Hub Crescita, un servizio specialistico mirato a orientarsi e accedere ai fondi regionali e nazionali, quali Resto al Sud, incentivo cruciale per l’autoimprenditoria che offre contributi a fondo perduto e finanziamenti a tasso zero per nuovi imprenditori under 55 dislocati nel Mezzogiorno. Il segretario provinciale Pasquale Gallina invita: “Entrare in CNA Caltanissetta significa smettere di rincorrere la burocrazia e iniziare a costruire il futuro del proprio business, supportati da una rete che lavora esclusivamente per il successo delle imprese e del territorio. Non siamo semplici consulenti esterni, ma la più grande associazione che tutela e promuove il valore dell’artigianato e delle PMI. Con il potenziamento della sede di Mussomeli vogliamo lanciare un messaggio chiaro ai giovani e a chi ha un’idea nel cassetto: la nostra missione è trasformare la vostra visione in un progetto solido, sostenibile e finanziato”. Per informazioni, per scoprire i vantaggi della CNA Caltanissetta o per prenotare un primo colloquio conoscitivo gratuito, i cittadini e gli imprenditori di Mussomeli possono fare riferimento ai contatti locali: Contatti CNA Caltanissetta – Sede Mussomeli Via Palermo 155 Telefono: 0934 952783 | Cellulare: 338 3624014 Sito Web: www.cnacaltanissetta.i