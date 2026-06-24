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Cina, all’esame dell’Assemblea Nazionale del Popolo ddl sulla finanza

Redazione

Cina, all’esame dell’Assemblea Nazionale del Popolo ddl sulla finanza

Mer, 24/06/2026 - 00:04

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PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – I legislatori cinesi stanno esaminando per la prima volta un disegno di legge sulla finanza, incentrato sul rafforzamento della regolamentazione, sulla prevenzione dei rischi e sulla promozione di uno sviluppo di alta qualità.

Il progetto è stato esaminato oggi, in prima lettura, durante la sessione in corso del Comitato permanente dell’Assemblea nazionale del popolo, il massimo organo legislativo nazionale.

Normativa fondamentale, completa e di portata generale per il settore finanziario, il disegno di legge concilia sviluppo e sicurezza, affrontando al tempo stesso le sfide giuridiche che limitano la crescita di alta qualità del settore finanziario.

Fonte foto Xinhua

(ITALPRESS).

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