Villalba. Si può richiedere il rilascio dell’abbonamento per il trasporto degli studenti pendolari, anno scolastico 2026/2027

VILLALBA. L’amministrazione comunale ha reso noto che è possibile scaricare sul sito istituzionale del Comune di Villalba i modelli di istanza per richiedere il rilascio dell’abbonamento del trasporto degli studenti pendolari per l’anno scolastico 2026/2027. La richiesta deve pervenire entro e non oltre il 10 luglio inoltrando la stessa all’Ufficio Protocollo del Comune di Villalba all’indirizzo: protocollo@comune.villalba.cl.it.

Ai sensi dell’art. 9 della L.R. 3 ottobre n.14, che modifica gli articoli 1 e 2 della Legge Regionale 26 maggio 1973 n.24, possono beneficiare del trasporto gli alunni delle scuole secondarie di II grado “che si servono di un mezzo pubblico per la frequentazione di una scuola pubblica statale e o paritaria qualora non esista nel Comune o frazione di residenza la corrispondente scuola statale”.

Sono sclusi dai benefici gli alunni che usufruiscono di provvidenze regionali per la frequentazione di scuole paritarie. La scelta della scuola deve ricadere su quella più vicino alla residenza dell’alunno ed il mezzo di trasporto deve essere quello più economico.

Il beneficio sarà riconosciuto per i giorni di effettiva presenza. Se lo studente documenta una frequenza inferiore a giorni 15 non avrà diritto al rilascio dell’abbonamento.