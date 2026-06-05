Bompensiere, sindaco Virciglio ha assegnato le deleghe assessoriali

BOMPENSIERE – Ieri mattina nella sala del Sindaco hanno prestato giuramento gli assessori neonominati della nuova Giunta Comunale.Il riconfermato sindaco Salvatore Virciglio ha conferito le deleghe assessoriali: Assessore Vice sindaco Sebastiano Burruano che curerà il Verde Pubblico – Decoro Urbano – Ambiente – Protezione Civile – Manutenzione Patrimonio – Benessere Animale; Assessore Rosa Maria Anelli penserà al Personale – Spettacoli e Eventi – Consulte Comunali – Politiche Giovanili – Parità di Genere – Partecipazione Democratica: Assessore Raimonda Falletta si dedicherà allo Sport – Sanita – Servizi Sociali – Scuola – Bompensierini nel Mondo – Intervento S.T.I.L.E. e attuazione programma; Assessore Giuseppe Licata si occuperà di Turismo – Attività Produttive – Sviluppo Economico – Legalità – Innovazione Tecnologica – Tradizioni Popolari. Il sindaco gestirà direttamente le deleghe: Bilancio, Lavori Pubblici, Polizia Municipale, Contenzioso e Cultura, nonché eventuali altri servizi non delegati.