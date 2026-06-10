Blackout in un ospedale nel Ragusano, si ferma il blocco operatorio

Forti disagi all’ospedale Maggiore-Baglieri di Modica, nel Ragusano, a causa di un blackout che ha compromesso il funzionamento dei sistemi di alimentazione elettrica di emergenza della struttura. Disposta la sospensione immediata delle attivita’ chirurgiche. Nel corso dell’interruzione d’energia non si sarebbero attivati i gruppi di continuita’ e le batterie di emergenza che garantiscono l’alimentazione delle apparecchiature sanitarie. Interessati, in particolare, il blocco operatorio, il secondo piano e la sala parto, ma anche Ortopedia, Chirurgia e Ostetricia. Stop, dunque, alle attivita’ chirurgiche fino al ripristino degli standard di sicurezza, con il trasferimento di casi urgenti in altri ospedale. Da tempo, viene sottolineato, era stata segnalata la necessita’ di sostituire le batterie dei sistemi di continuita’. (AGI)