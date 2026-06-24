Berlusconi vendono Villa Certosa a sceicco qatariota Al Thani

Mancano gli ultimi dettagli, ma la trattativa sarebbe arrivata ormai alle battute finali: Villa Certosa, la residenza in Sardegna di Silvio Berlusconi, a Porto Rotondo, affacciata sul Golfo di Marinella, sarebbe stata venduta per 350 milioni di euro alla famiglia Al Thani. La notizia e’ stata riportata a livello regionale dal quotidiano ‘La Nuova Sardegna’.

Al Thani, dinastia reale che governa il Qatar da oltre 150 anni, e’ ai vertici dell’economia globale attraverso il fondo sovrano, che attinge da un patrimonio stimato in centinaia di miliardi di dollari, legato a consistenti riserve di petrolio e gas naturale. Tra gli investimenti precedenti in Gallura e Costa Smeralda, spicca anche quello dell’ospedale Mater di Olbia. Con una superficie di 4.500 metri quadri, nella Villa sono presenti 126 stanze, un parco di 120 ettari, 4 bungalow, 2 immobili chiamati Cactus e Ibiscus, un teatro, una serra, una palestra, la piscina, una talassoterapia e un belvedere con il pavimento in marmo.

Dalla morte di Silvio Berlusconi, avvenuta il 12 giugno 2023, il destino di Villa Certosa era gia’ tracciato. I figli del Cavaliere non avrebbero mai mostrato particolare interesse a mantenere quella residenza estiva, sempre al centro dell’attenzione, tra scandali e pettegolezzi.

Secondo quanto riporta ‘La Nuova Sardegna’, il titolare dell’affaire di Villa Certosa sarebbe la Constellation Hotels Holding Ltd Sca, societa’ di investimenti con sede in Lussemburgo, ‘braccio’ immobiliare, europeo e globale, della famiglia, soprattutto dello sceicco Hamad bin Jassim Al Thani, ex ministro degli affari esteri e primo ministro del Qatar dal 2007 al 2013. E’ ancora da capire se Villa Certosa sara’ destinata a essere un’abitazione privata o una residenza in affitto per persone miliardarie in vacanza.