Assemblea regionale UNPLI a Caltanissetta: Riconoscimento a Pro Loco Mussomeli. Presente il neo sindaco Gianluca Nigrelli

MUSSOMELI – Un fine mese, quello di maggio, assai gratificante e significativo per la Pro Loco di Mussomeli per avere ricevuto formalmente dal Presidente nazionale UNPLI Antonino La Spina una targa per il 50° anniversario di Fondazione della Pro Loco di Mussomeli e, successivamente, il riconoscimento verbale da parte del presidente provinciale UNPLI di Caltanissetta Loreto Ognibene che, dinanzi ad una platea di aderenti, ha messo in risalto le molteplici attività della Pro Loco di Mussomeli mirate alla promozione del territorio e dell’ ambiente. Una sottolineatura che ha fatto inorgoglire il neo sindaco di Mussomeli Gianluca Nigrelli che, di buon grado, ha accolto il suo invito a partecipare, assieme alla locale dirigenza, all’Assemblea regionale UNPLI tenutasi a Caltanissetta lo scorso 31 maggio. “Essere protagonisti e testimoni della cultura e tradizione della propria terra – ha commentato la vice presidente Pro Loco Mussomeli Cinzia Frangiamore, è un orgoglio. Formarsi e confrontarsi con la dirigenza nazionale e con le altre realtà è un dovere”! Va anche detto che la stessa è stata invitata a salire sul palco per parlare della Sagra della Guasteddra di Mussomeli. Iniziativa che ha ottenuto dai vertici UNPLI la certificazione del Marchio di Qualità. L’assemblea è stato un momento di aggregazione in cui ognuna delle pro loco presenti ha portato i prodotti tipici del proprio territorio e Mussomeli ha portato uno dei prodotti d’eccellenza: il formaggio pecorino fresco e stagionato. Anche il primo cittadino Gianluca Nigrelli ha reso nota la sua partecipazione all’assemblea elettiva dell’UNPLI (Unione Nazionale Pro Loco d’Italia) per rappresentare il Comune di Mussomeli, accanto ai dirigenti locali dell’associazione. “E’ stato un momento di grande orgoglio, ha commentato Nigrelli – la nostra Pro Loco ha ricevuto un prestigioso riconoscimento per i 50 anni di attività direttamente dalle mani del Presidente nazionale, Antonio La Spina, e sono state celebrate le Sagre di qualità, tra le quali la nostra Sagra della Guasteddra.” Ha anche sottolineato che “le Pro Loco sono fondamentali e sono volano di sviluppo economico, turistico e culturale e presidio di aggregazione e socialità, oggi più che mai prezioso per le nostre comunità”. E’ stata la sua prima uscita pubblica dopo l’elezione a sindaco.