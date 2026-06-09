Agricoltura, La Rocca Ruvolo: “Senza stipendi e senza acqua al Consorzio di bonifica Ag3, serve intervento urgente”

“Destano forte preoccupazione le notizie relative al mancato pagamento degli stipendi ai dipendenti del Consorzio di bonifica Ag3 e alla conseguente sospensione del servizio irriguo nel comprensorio di Ribera, serve un intervento tempestivo da parte del governo regionale per sbloccare la situazione e garantire la ripresa del servizio”. Lo scrive in una nota la deputata di Forza Italia all’Ars, Margherita La Rocca Ruvolo.“Dopo mesi di incontri, trattative e promesse – prosegue La Rocca Ruvolo – nulla è stato risolto. Comprendo e condivido lo stato di agitazione dei dipendenti, che chiedono il rispetto dei loro diritti e la possibilità di lavorare con dignità. Gli agricoltori hanno già annunciato che, se entro domani non verrà ristabilita l’irrigazione, saranno costretti ad agire per vie legali per interruzione di pubblico servizio. È una situazione che non può più essere sottovalutata. Il comparto agricolo del territorio di Ribera rappresenta un’eccellenza che va tutelata e sostenuta”.