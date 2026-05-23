Roland Garros, Fils salta il torneo per infortunio

(Adnkronos) – Arthur Fils salta il Roland Garros 2026. Il francese, numero 19 del mondo, è costretto a saltare lo Slam parigino per problemi fisici. Fils, che avrebbe dovuto affrontare lo svizzero Stan Wawrinka al primo turno, dà forfait per il fastidio all'anca che lo ha costretto al ritiro anche dagli Internazionali d'Italia. Al posto di Fils, numero 1 di Francia, nel tabellone principale del singolare maschile entra l'olandese Jesper de Jong, lucky loser ripescato dopo la sconfitta al terzo turno delle qualificazioni. In teoria, un ostacolo in meno per Alex Zverev, numero 2 del mondo, che presidia la parte bassa del tabellone, dove era inserito Fils. "Quest'anno non potrò giocare qui", ha spiegato Fils in conferenza stampa. "È un peccato, mi dispiace. A Roma ho sentito un fastidio all'anca e non volevo correre rischi. Ho fatto una serie di esami e era tutto a posto, ma il dolore è rimasto e non sono riuscito ad allenarmi. Nella mia sessione di allenamento di sabato mattina", contro Jiri Lehecka sul campo Chatrier, "per la prima volta ho giocato qualche punto nelle ultime 2 settimane. Non voglio correre rischi, come ho fatto l'anno scorso. Non voglio fare sciocchezze ma non so spiegare cosa sia: provo dolore e non scompare quando sono in campo. Se questo fosse stato l'ultimo torneo della mia vita, avrei giocato, ma spero di avere altri 10 o 15 anni di carriera davanti a me. Di sicuro non è lo stesso infortunio dell'anno scorso, ma non ne ho la certezza", ha aggiunto.

—sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)