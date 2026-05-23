Messina Denaro, il Procuratore di Palermo De Lucia: “In tanti hanno coperto la latitanza, dobbiamo trovare tutti”

“Tante persone hanno coperto la latitanza di Matteo Messina Denaro e tante persone proteggono ancora gli appartenenti a Cosa Nostra. Lo hanno fatto in passato e lo continuano a fare adesso probabilmente. Sono 18 i soggetti processati e condannati per avere favorito la latitanza del boss di Castelvetrano, ma non ci fermiamo perché abbiamo il dovere di ricostruire tutto quello che è successo in questi 30 anni e di trovare tutti i responsabili”. Così il procuratore capo di Palermo Maurizio De Lucia intervenendo, al Museo del Presente di Palermo, al 34° anniversario della strage di Capaci. (Adnkronos)