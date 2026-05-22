Caltanissetta, cittadinanza onoraria a Luca Giovannone: il Comitato promotore consegna quasi 1000 firme al presidente del Consiglio Comunale

Caltanissetta – Questa mattina, una delegazione del Comitato pro cittadinanza onoraria a Luca Giovannone è stata ricevuta a Palazzo del Carmine dal Presidente del Consiglio Comunale di Caltanissetta, dott. Gianluca Bruzzaniti. Obiettivo dell’incontro è stato il deposito formale della petizione, corredata da quasi 1000 firme raccolte in breve tempo tra cittadini e operatori commerciali del territorio, per chiedere il conferimento dell’onorificenza al Presidente del Nissa FC. All’incontro, svoltosi in un clima di proficua e grande collaborazione, hanno preso parte la prima firmataria della petizione Matilde Falcone, i componenti del comitato Catena Savoia, Alessandra Bonifazio, Alessandro Tamburino e Claudio Mantione oltre ai consiglieri comunali Vincenzo Cancelleri e Andrea Di Carlo, che sono intervenuti a supporto dell’iniziativa. Del comitato promotore fanno parte anche Carmelo Milazzo, Rosaria Peregrino, Alessandra Messina e Giovanna Tomaselli. Il Presidente del Consiglio Comunale, Gianluca Bruzzaniti, ha espresso forte apprezzamento per l’iniziativa, riconoscendo il valore della petizione e l’importanza della figura del dott. Giovannone per la comunità nissena, in particolare per il decisivo impulso e il rilancio della squadra di calcio locale. Bruzzaniti ha rassicurato la delegazione garantendo che la mozione verrà calendarizzata e portata in Consiglio Comunale nel più breve tempo possibile per la sua approvazione. “Questa petizione rappresenta un riconoscimento fondamentale per il dottore Giovannone” ha sottolineato la prima firmataria, Matilde Falcone. “Parliamo di una figura che ha dimostrato un attaccamento sincero a Caltanissetta, portando in alto il nome della nostra città e adoperandosi senza sosta per la squadra della Nissa, attualmente in Serie D e con la concreta speranza del ripescaggio in Serie C. Ci auguriamo che l’atto possa essere approvato presto dall’aula e che il Comitato possa assistere a questo momento così importante.” A conclusione della riunione, i membri del Comitato hanno voluto ringraziare sentitamente il Presidente Bruzzaniti che ha apposto anche lui la firma alla petizione, per la grande sensibilità e la disponibilità dimostrate nel recepire un’istanza profondamente sentita dalla cittadinanza, che premia chi ha investito con passione e concretezza nel futuro sportivo e sociale di Caltanissetta. Matilde Falcone componente del comitato e prima firmataria