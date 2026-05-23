Viene investita mentre attraversa la strada a Palermo, Laura Catania muore in ospedale a 54 anni

Laura Catania di 54 anni è morta dopo essere stata investita da una Volkswagen mentre attraversava la strada in via Imperatore Federico a Palermo. La vittima ha sbattuto la testa contro il parabrezza dell’auto. La 54enne è stata trasportata d’urgenza al pronto soccorso dell’ospedale Villa Sofia dai sanitari del 118 ma è deceduta poco dopo. La donna stava passeggiando questa mattina con il cane nei pressi delle strisce pedonali. (ANSA)