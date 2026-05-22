Delia. Il 27 maggio nell’aula consiliare importante evento sul tema della salute con il progetto sul Percorso Emozionale Cardiometabolico

DELIA. Si svolgerà mercoledì 27 maggio, dalle ore 15.30 alle ore 18, presso l’Aula consiliare del Comune un importante evento sul tema Salute. Il progetto che verrà presentato alla cittadinanza si fonda sul Percorso Emozionale Cardiometabolico: un’esperienza di welfare sanitario integrato sviluppata dal Cardio Obesity Group nell’ambito delle attività scientifiche e divulgative di ACRIS APS(Associazione Cuore, Reni e Ipertensione Sicilia).

Il percorso integra in un’unica sessione cinquedimensioni della salute cardiometabolica: clinica cardiologica, nutrizione, benessere emotivo,funzione muscolare e drenaggio viscerale. Lo scopo è quello di indirizzare i nostri cittadini verso un percorso a tutto tondo, dove mente e corpo sono una cosa sola e vivono in piena armonia.

L’evento si aprirà con un momento culturale-divulgativo al quale seguiranno attività di screening cardiologico, nutrizionale, psicologico, nell’ambito del movimento e dell’attività fisica per tutti i presenti.