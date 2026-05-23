Di Matteo: “Verità su stragi? In questo momento non vedo segnali positivi”

”Si arriverà alla verità (sulle stragi, ndr) se tutte le istituzioni e il popolo italiano lo vorranno. In questo momento i segnali non sono positivi: c’è una grandissima fetta del Paese, del potere e delle istituzioni che vuole archiviare per sempre quelle pagine di storia, considerando soddisfacente l’esito della condanna dei mafiosi, che è un esito importante, ma che non ha ricostruito tutta la verità”. A dirlo è stato il magistrato Nino Di Matteo, arrivato al corteo organizzato dalla società civile e partito dal palazzo di giustizia di Palermo nel 34esimo anniversario della strage di Capaci”. ”Proprio i processi che si sono fatti – ha aggiunto -, le indagini che si sono celebrano a Palermo, a Caltanissetta ed a Firenze dimostrano che non fu solo Cosa nostra”.